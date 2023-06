Życie Lewandowskich zmieniło się o 180 stopni, gdy po wielu latach mieszkania w Niemczech przeprowadzili się oni wraz z córkami do Hiszpanii. Robert przez długi czas brylował na stadionach w barwach Borussi Dortmund i Bayernu Monachium , kiedy jednak podpisał kontrakt z Barceloną , zmiana miejsca zamieszkania okazała się nieunikniona. Polski napastnik ma za sobą naprawdę udany sezon - wraz z kolegami z drużyny zdobył bowiem mistrzostwo Hiszpanii, a w dodatku został również królem strzelców La Liga. 34-latek jest uznawany za kluczowego zawodnika w zespole Xaviego Hernandeza, wiele wskazuje więc na to, że Polak jeszcze przez jakiś czas będzie występował w barwach "Dumy Katalonii".

Anna i Robert pokazali, jak uczą się języka hiszpańskiego

Anna i Robert robią co w ich mocy, by ich rodzina na dobre zaaklimatyzowała się w Katalonii. Para od kilkunastu miesięcy sumiennie przykłada się do nauki języka hiszpańskiego. Od jakiegoś czasu zarówno trenerka fitness, jak i jej mąż regularnie pojawiają się również na zajęciach bachaty - popularnego w krajach latynoamerykańskich tańca. Trzeba przyznać, że i jedno i drugie idzie im doskonale. Do tej pory piłkarz i fitneska posługiwali się językiem hiszpańskich głównie pisemnie, teraz jednak zaprezentowali internautom swoje umiejętności, jeśli chodzi o mowę.