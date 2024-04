Victoria i David Beckhamowie to jedna z najgorętszych par ze świata show-biznesu. Ona przez wiele lat spełniała się jako wokalistka grupy Spice Girls, a obecnie zaliczana jest do grona najpopularniejszych projektantek modowych. On natomiast swego czasu brylował na arenach międzynarodowych jako piłkarz reprezentacji Anglii, a teraz jest działaczem piłkarskim i właścicielem amerykańskiego klubu Inter Miami .

Dzieci są oczkiem w głowie Davida i Victorii Beckhamów

Poruszający wpis Davida Beckhama. Tak uczcił 50. urodziny Victorii

"Wszystkiego najlepszego dla mojej pięknej żony... Zbliżając się do swoich 50. urodzin, powinnaś spojrzeć wstecz i być dumną z tego, czego dokonałaś, co osiągnęłaś i co zbudowałaś, Posh Spice, zostanie businesswoman i oczywiście poślubienie kapitana reprezentacji Anglii. Ale twoim największym sukcesem są twoje dzieci, kierujesz nimi, kochasz je i uczysz... One kochają cię nie do opisania, wszyscy bardzo cię kochamy. Miłego dnia, zasługujesz na to wszystko. 50 lat i w dobrej formie. JESTEM SZCZERY" - napisał emerytowany już piłkarz.