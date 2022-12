Przegranym spotkaniem z Francją (1:3) w 1/8 finału mistrzostw świata Robert Lewandowski pożegnał się w tym roku ze swoimi kibicami. Do końca grudnia piłkarz już nie zagra. To efekt decyzji władz ligi hiszpańskiej o zawieszeniu Polaka na trzy najbliższe pojedynki za kartki oraz zachowanie w meczu Osasuna - FC Barcelona . Po obejrzeniu dwóch żółtych kartoników za faule napastnik musiał opuścić plac gry, a podczas schodzenia z boiska wykonywał dyskusyjne gesty , które zostały negatywnie ocenione przez komisję.

Po powrocie do Katalonii Anna i Robert zabrali się do pracy. Trenerka ogłosiła swój nowy projekt współorganizowany ze stacją telewizyjną , a piłkarz wylewa siódme poty na treningach na siłowni, by już za kilka tygodni być w jak najlepszej dyspozycji. Lecz jest też czas na chwile we dwoje.