Marina Łuczenko-Szczęsna planowała pojawić się na meczach polskiej kadry na mundialu, lecz musiała zrezygnować z wylotu do Kataru. Wszystko przez chorobę syna . "Nie ma mnie, bo Liamek się rozchorował, musiałam zrezygnować. Chciałam polecieć z nim, nie mogłam tak po prostu go zostawić. Nie mamy niani, moi rodzice też są już wiekowi, to nie jest takie łatwe. Czekam aż wyzdrowienie, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Być może polecimy na ostatni mecz, w zależności od tego, jak Liam się poczuje. Strasznie kaszle - a wiadomo, nie mogę wejść do samolotu pełnego innych osób z chorym dzieckiem, szanujmy się" - opowiadała Pudelkowi.