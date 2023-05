O tej sytuacji było głośno w zagranicznej prasie. Podczas półfinałowego meczu Pucharu Ligi Angielskiej w 2013 roku doszło do kuriozalnej sceny. Wówczas Chelsea Londyn zremisowała bezbramkowo z Swanseą City, a wściekły gwiazdor "The Blues", Eden Hazard pod wpływem emocji zaatakował chłopca od piłek, który w ostatnich minutach spotkania chciał pomóc przeciwnej drużynie, nakrywając ciałem futbolówkę. Zdenerwowany reprezentant Belgii zaczął go kopać na boisku.