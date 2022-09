Nie tylko Lewandowska zawitała do Paryża. Polska WAG skradła show

Trwa Paris Fashion Week. Na ulicach stolicy Francji roi się od celebrytów, którzy zjechali się do Europy, by podziwiać prace znanych projektantów. W europejskiej stolicy mody pojawiła się m.in. Anna Lewandowska , która zachwyciła swoją stylizacją. Jak się okazało, na paryskie pokazy wybrała się nie tylko żona Roberta Lewandowskiego. Do Francji przybyła także inna polska WAG.

Karolina Wójcik skradła show w Paryżu. Pochwaliła się nagraniem

Fotkami i filmikami z wizyty w Paryżu pochwaliła się narzeczona Radosława Majeckiego, Karolina Wójcik. 27-latka znana jest w sieci pod pseudonimem "Viva a Viva" i prowadzili kanał w serwisie YouTube o tematyce modowej i beauty. Wójcik jest także przyjaciółką partnerki Arkadiusza Milika, Agaty Sieramskiej. Panie prowadzą razem podcast "The Glow Club".

Ukochana Majeckiego opublikowała nagranie z Paris Fashion Week w mediach społecznościowych. Influencerka pojawiła się m.in. na czwartkowym pokazie Balmain w czarnej kreacji z wycięciami, całość uzupełniła czarnymi dodatkami. W piątek z kolei wybrała się na pokaz Courrages w beżowej, koszulowej sukience.

Wójcik nie pierwszy raz gości na światowych eventach modowych. 27-latka podczas tych wydarzeń miała okazję poznać wiele znanych nazwisk w świecie modelingu, w tym m.in. Gigi Hadid, czy żonę piosenkarza Justina Biebera, Hailey Bieber.

