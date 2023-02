Nie do wiary, kogo Lewandowska zaprosiła na obóz. Pochwaliła się w sieci

Ukochana "Lewego" organizuje również różnego rodzaju eventy sportowe , podczas których namawia Polaków (i nie tylko) do aktywności fizycznej. Sporym zainteresowaniem od wielu lat cieszą się obozy organizowane przez trenerkę fitness Camp by Ann . Trwający obecnie obóz sporo różni się jednak od poprzednich edycji.

Wpływ na te zmiany miała przede wszystkim przeprowadzka Lewandowskich do Barcelony. Wówczas Anna zapisała się na lekcje bachaty, a taniec ten pokochała do tego stopnia, że do rozkładu zajęć na pierwszym w tym roku obozie w Dojo Stara Wieś dopisane zostały właśnie zajęcia z tańca. Z tej okazji do Polski przylecieli trenerzy bachaty - Axel Canales i Mathias Font.