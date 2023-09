Neymar znów zdradził ciężarną partnerkę? Jej wpis daje do myślenia

Neymar znany jest nie tylko ze względu na swoje sportowe osiągnięcia. Brazylijczyk od kiedy tylko stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata, stale otaczał się pięknymi kobietami. W ostatnich latach media z całego świata mocno rozpisywały się o jego miłosnych podbojach, łącząc go z coraz to piękniejszymi kobietami. Żadnej z nich nie udało się jednak "usidlić" piłkarza.

Bruna Biancardi - kobieta, która skradła serce Neymara

Podejście Brazylijczyka do życia miłosnego zmieniło się nieco w 2020 roku, gdy poznał on Brunę Biancardi. Taką przynajmniej nadzieję mieli fani piłkarza, którzy mieli nadzieję, że to ta jedyna. Podobne zdanie miały brazylijskie media, które spekulowaly, że para jest w sobie zakochana do tego stopnia, że planuje nawet stanąć na ślubnym kobiercu. Marzenia kibiców Neymara legły jednak w gruzach, gdy modelka oznajmiła w sierpniu 2022 roku, że rozstała się z gwiazdorem futbolu.