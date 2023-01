Neymar znalazł sobie nową ukochaną? Media nie mają wątpliwości

Neymar da Silva Santos Junior to jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Swoje pierwsze kroki w świecie futbolu 30-latek stawiał w klubie Santos FC . W maju 2013 roku ogłosił, że zostanie piłkarzem FC Barcelony . Przez kolejne lata Brazylijczyk zachwycał w lidze hiszpańskiej, a w 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain . Od tamtej pory Neymar czterokrotnie sięgnął z kolegami po mistrzostwo Francji, a dziennikarze z całego świata toną w zachwytach nad jego występami na boisku.

To ona skradła serce Neymara. Brazylijska modelka zachwyca w sieci

Jak twierdzi hiszpańska "Marca", nową wybranką Neymara jest pochodząca z Brazylii modelka i influencerka, Jessica Turini. To, co bez wątpienia mogło połączyć tę dwójkę to dzielenie wspólnej pasji, a mianowicie miłości do sportu. Turini na co dzień chętnie jeździ na gokartach, a całkiem niedawno rozpoczęła swoją przygodę z surfingiem.