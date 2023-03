Neymar to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Brazylijczyk ma spore grono fanów, którzy uważnie śledzą jego życie. Nie od dziś jednak wiadomo, że sportowiec lubi się bawić. Niedawno zorganizował dużą imprezę w swojej luksusowej rezydencji we Francji.

Nie wszystkim jednak spodobał się jego pomysł. Sąsiedzi Neymara mieli już dość jego rozrywkowego trybu życia. Zdenerwowani zawiadomili policję. Mieszkańcy złożyli nawet skargę do prokuratury. Tłumaczono, że zawodnik zakłóca porządek publiczny. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec problemów prywatnych napastnika Paris Saint Germain . Niedawno jedna z modelek platformy OnlyFans wyjawiła prawdę o mężczyźnie.

Modelka obnażyła wizerunek Neymara. Gwiazdor może mieć kłopoty

"Powiedział, że mógłby uprawiać seks z nami dwiema. To był jego duży błąd, że nam to wysłał. Mylił się co do nas" - mówiła 23-latka.