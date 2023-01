"Pele to był obywatel tego świata, postać taka jak Mahatma Gandhi czy Nelson Mandela. Brazylijczycy nie wiedzą, jak to zrozumieć. Jeżeli zdobywali mistrzostwo świata i nie przyszli pożegnać Pelego, to co ja im mogę powiedzieć? Na takim podstawowym poziomie to oznaka braku szacunku"- denerwował się Net, wicemistrz olimpijski z 1988 roku.