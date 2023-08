O nagraniu z podróży Neymara momentalnie zaczął mówić cały piłkarski świat. Trwający 20 sekund filmik pokazuje piłkarza najpierw na lotnisku, a potem już na pokładzie Boeinga 747, gdzie pozdrawia kibiców i mówi, że pora lecieć do Rijadu. Reakcje fanów sportowca były bardzo mieszane - niektórzy zachwycili się, że Arabowie traktują go po królewsku, inni zwrócili uwagę na fakt, że z ekologicznego punktu widzenia lot tak wielką maszyną bez jakichkolwiek innych pasażerów na pokładzie czymś słusznym nie jest.

Boeing 747, którym leciał Neymar, nie jest zresztą zwykłą rejsową maszyną. Jak poinformował niemiecki "Bild", samolot to prawdziwa podniebna limuzyna wykorzystywana przez członków rodziny królewskiej z Arabii Saudyjskiej .

Na pokładzie jest mniej miejsc niż zwykle, co ma dać dodatkowy komfort pasażerom siedzącym w fotelach obitych skórą pomalowaną na złoty kolor. Tylną część samolotu przebudowano wprowadzając salon, w którym mogą się toczyć polityczne lub biznesowe negocjacje. Na środku znajduje się osobny złoty fotel, przypominający bardziej tron , na którym w trakcie podróży siedzi książę Al-Walid ibn Talal ibn Abd al-Aziz Al Su’ud, główny użytkownik maszyny. Złotego koloru nie brakuje zresztą praktycznie w całym samolocie, w tym w jadalni oraz sypialni.

"Bild" twierdzi, że to właśnie ten samolot został wysłany do Paryża, by zabrać Neymara. Wartość maszyny szacowana jest na 200-400 milionów euro.