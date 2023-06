Neymar i jego ukochana wkrótce zostaną rodzicami. Modelka pokazała brzuszek

Neymar i Bruna Biancardi spodziewają się dziecka. Modelka pokazała ciążowy brzuszek

W kwietniu Neymar i Bruna Biancardi przekazali światu radosne wieści. Jak się okazało, gwiazdor futbolu i modelka jeszcze w tym roku zostaną rodzicami. "Marzymy o twoim życiu, planujemy twoje przybycie, a wiedza, że będziesz tutaj, aby dopełnić naszą miłość, sprawia, że nasze dni są o wiele szczęśliwsze. Znajdziesz się w pięknej rodzinie, z bratem, dziadkami, wujkami i ciotkami, które już bardzo Cię kochają! Przybywaj szybko, czekamy na Ciebie!" - przyszli rodzice zwrócili się do pociechy na Instagramie.

Kibice i tym razem nie przeszli obojętnie wobec contentu publikowanego przez brazylijską WAG. Pod ostatnimi wpisami modelki aż roi się od komplementów. "Jaka piękna! Oszałamiająca", "Piękny brzuszek", "Cudowna", "Ach, co za kobieta! Jaka piękna mama" - można wyczytać wśród komentarzy. Wielu kibiców zastanawia się natomiast, czy Neymar i Bruna Biancardi powitają na świecie synka, czy córkę: "Myślałam, że to dziewczynka, ale po tych pięknych zdjęciach widzę, że ten brzuszek jest chłopięcy", "Chłopięcy brzuszek", "Wygląda, jakby to miała być dziewczynka".