Shakira i Gerard Pique od dawna uchodzili za parę niemal idealną. Tym bardziej sensacyjnie brzmią wieści, wedle których tych dwoje... nie jest już razem ! Według dziennikarzy hiszpańskiego "El Periodico" wokalistka i piłkarz rozstali się po 12 latach związku. Powodem miała być zdrada, której rzekomo dopuścił się mężczyzna. "Przyłapała go z inną" - czytamy.

Zawodnik "Dumy Katalonii" ma teraz mieszkać sam w swoim dawnym mieszkaniu w Barcelonie, a wolny czas spędzać na imprezach w klubach nocnych. W eskapadach ma towarzyszyć mu kolega z drużyny, Riqui Puig. Wedle spekulacji panowie są widywani w towarzystwie różnych kobiet.

Doniesienia o rozstaniu artystki i sportowca potwierdza także Laura Fa, autorka podcastu "Mamarazzis". "Tak, to jest prawda. Dlatego jest między nimi dystans" - przekazała.

Lecz to dopiero początek medialnej burzy i obyczajowego skandalu. Do akcji wkroczyli internauci.

Gerard Pique musi teraz mierzyć się z wielkim gniewem społeczeństwa. Jego profil na Instagramie został dosłownie zalany komentarzami od kibiców z całego świata. Są wpisy po angielsku, hiszpańsku, arabsku i w wielu innych językach. Właściwie wszyscy mówią jednym głosem i nie znajdują wytłumaczenia dla zachowania sportowca.

"Powinieneś się wstydzić", "Jestem naprawdę rozczarowana", "Jesteś sławny tylko dzięki Shakirze", "Shakira jest dla ciebie za dobrą kobietą", "Kto przy zdrowych zmysłach zdradza Shakirę?", "Nie mogę uwierzyć, jak mogłeś ją zdradzić!", "Kiedyś pożałujesz tego, co zrobiłeś Shakirze. Zachowałeś się jak chłopiec, który chce wzmocnić ego. Żałosne", "Co za mały człowiek z ciebie. Ona cię kochała, dała ci dzieci i dała wszystko, co mogła, a ty jej to robisz?" - to treść tylko kilku z całego morza komentarzy.

To nie wszystko. Po mediach społecznościowych krążą pogłoski na temat tożsamości domniemanej kochanki zawodnika. Według nich ma być nią... matka jednego z młodych graczy Barcelony. Jednak do tych doniesień trzeba podchodzić z dystansem. Zwłaszcza, że równocześnie pojawiły się przeciwne spekulacje, mówiące, że nową kobietą Pique jest tajemnicza 20-letnia blondynka.

Zauważono też, że z profilów w mediach społecznościowych Shakiry zniknęły jej zdjęcia z Gerardem. Rzecz wydaje się błaha, lecz w obecnych czasach urasta do rangi znaku i ważnego argumentu. Dostrzeżono również, że na ostatnie wakacje na Ibizie artystka pojechała bez partnera u boku.

Do tej pory ani ona ani piłkarz nie zabrali głosu i nie skomentowali rewelacji.

