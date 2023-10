"Najseksowniejsza piłkarka" o niemoralnej propozycji. "Tylko 100 tys. euro?"

Alisha Lehmann uchodzi za gwiazdę swojej dyscypliny. Reprezentantka Szwajcarii kilka lat temu przeprowadziła się do Anglii i wówczas jej kariera zaczęła nabierać tempa. Zagraniczne media okrzyknęły ją " najseksowniejszą piłkarką świata ". I choć zawodniczka Aston Villa nie robi furory na boisku, to zdecydowanie lepiej wiedzie jej się w innej branży. 24-latka poza sportem prężnie działa w internecie. Tam może pochwalić się imponującymi liczbami, bowiem jej profil na Instagramie ogląda 15,5 mln ludzi. A to nie wszystko. Ostatnio miała okazję brać udział w kilku sesjach zdjęciowych i z dumą ogłosiła fanom, że będą mogli zakupić jej kalendarze , które do najtańszych nie należą. Za jeden egzemplarz trzeba zapłacić 49,99 funtów, czyli ponad 269 złotych.