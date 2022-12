"Najseksowniejsza fanka" podnosi temperaturę na mundialu. Są nią oczarowani

Ivana Knoll już na początku mundialu przykuła uwagę kibiców oraz mediów z całego świata . Wszystko za sprawą śmiałych strojów, w których prezentuje się na trybunach. Dzięki nim okrzyknięto ją nawet... "najseksowniejszą fanką mistrzostw świata". Jej samej najwyraźniej to pochlebia. Nawet nie myśli, by zastosować się do wytycznych Katarczyków i zakryć swoje atuty. Nie obawia się nawet aresztu , który może jej grozić za eksponowanie dekoltu, brzucha, ramion i kolan. Przyznaje, że zszokowały ją surowe przepisy u gospodarzy turnieju.