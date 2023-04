Najpierw przepisał majątek na matkę, a teraz to. Gwiazdor PSG zgarnie dużą sumę

Hakimi w ostatnim czasie musiał ratować swój wizerunek po tym, jak pod koniec lutego został okskarżony o gwał t na młodej kobiecie. Do wydarzenia doszło podczas nieobecności żony sportowca, która poleciała wówczas do Dubaju z dziećm i. Jak doniosła hiszpańska "Marca", zawodnik dopuścił się haniebnego czynu, rozbierając i całując nieznajomą kobietę bez jej wyraźnej zgody.

Żona gwiazdora PSG z kolejnym problemem. Nie do wiary, ile tym razem będzie musiała zapłacić

"Mój syn nie poinformował mnie o przekazaniu swojej fortuny. Czy podjął jakieś działania w celu ochrony siebie- tego nie wiem. Ale jeśli to prawda, to w czym tkwi problem? Jeśli mój syn tego nie zrobi, nie będzie mógł pozbyć się tej kobiety" - powiedziała dla "Morocco World News". Jej ostatnie słowa dają jasno do zrozmienia, jak postrzega byłą żonę piłkarza. Co więcej, zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, relacje między Hibą a matką Achrafa od dawna nie były dobre.