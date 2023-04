"Najpiękniejsze kibicki" obecne na Camp Nou. Lewandowska pokazała fotki

Anna Lewandowska obecna na meczu Roberta. "Hiszpania Ci służy"

23 kwietnia to nie tylko dzień meczu Barcelony, ale również ważna data dla Katalończyków, którzy świętują dzień Świętego Jerzego. Z tej okazji mężczyzna wręcza kobiecie różę, natomiast ona daje ukochanemu... książkę. Anna pochwaliła się prezentem dla piłkarza. Poinformowała fanów, że swoim gestem chciała zachęcić zawodnika, by ten... częściej sięgał po lektury.

"Dziś cała Katalonia tętni życiem i świętuje Sant Jordi, czyli Dzień Świętego Jerzego. To piękny dzień i wyjątkowe święto, które my będziemy po raz pierwszy obchodzić. 23 kwietnia to tutejszy dzień zakochanych, który łączy także obchody Światowego Dnia Książki. Zakochani dają sobie prezenty - kobieta otrzymuje róże a mężczyzna książkę. Ja podarowałam Robertowi książkę dla dzieci. Dlaczego? Klara i Laura uwielbiają, gdy czytamy im bajki Badania pokazują, że czytanie wspomaga rozwój dziecka i wzmacnia więź z rodzicami. Niestety, mężczyźni czytają dzieciom rzadziej niż kobiety. Dlatego zachęcam każdego tatę do czytania dzieciom"- napisała w mediach.