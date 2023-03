"Najpiękniejsza piłkarka świata" cała we łzach. ​Przekazała bolesne informacje

Koszmar "najpiękniejszej piłkarki świata". Nie zamierzała kryć łez

"Nie wiem, od czego mam nawet zacząć... Niestety podczas ostatniego meczu doznałam kontuzji i teraz na długo musiała pożegnać się z piłką nożną. To bardzo boli i nadal nie mogę w to uwierzyć. Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że wrócę jeszcze silniejsza..."- napisała na Instagramie Marković.

Fani nie przeszli obojętnie obok jej posta. Ruszyła lawina komentarzy. "Wracaj szybko do zdrowia", "Wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz", "Jesteś nam potrzebna", "Wrócisz silniejsza", "Co Cię nie zabije to Cię wzmocni!", "Wierzę w ciebie zawsze! bądź silna", "Modlę się o szybki powrót do zdrowia"- pisali internauci.