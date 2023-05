Najman uderzył w Santosa. Podważył jego pracę, jednego nie rozumie

"Selekcjoner nie może być zaskoczony tym wyborem, ponieważ od dawna wiedział, że staramy się o taki mecz towarzyski. Jako federacja dostajemy od UEFA pieniądze za prawa transmisyjne. Pojawiło się wolne okienko i musieliśmy mieć sparingpartnera, jesteśmy do tego zobligowani umową. Próby umówienia na ten termin rywala rozpoczęliśmy, zanim Fernando Santos został selekcjonerem. Trener mówił nam później, że użył nieco innych słów w wywiadzie i trochę źle to zostało przekazane" - wyjaśnił działacz.

Marcin Najman ostro o Robercie Lewandowskim. "Może powinien trochę po boisku pobiegać?"

Jak się okazuje, nie tylko Santos w ostatnim czasie miał dużo do powiedzenia odnośnie naszej kadry. Swoje zdanie publicznie wyraził również "ojciec chrzestny polskich freak fightów", Marcin Najman . Mężczyzna podpadł fanom Roberta Lewandowskiego. Sportowiec postanowił zdiagnozować strzelecką niemoc napastnika w rozgrywkach La Liga. "El Testosteron" doszedł do zaskakujących wniosków.

"Nie wiem, czy to trafne porównanie, ale jak my graliśmy z kumplami w piłkę i jeden z nas nie chciał biegać, tylko stał pod bramką i czekał na podania, to właśnie za to, nikt mu nie podawał. Może Lewy powinien trochę po boisku pobiegać? No nie podają mu. Tak nie pogra" - napisał w internecie.