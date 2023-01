Manuel Neuer przeżywa ostatnio ciężkie chwile. Po rozczarowującym turnieju w Dosze przyszły kolejne problemy. 36-latek postanowił odciążyć głowę po zmaganaich w Katarze i udał się ze znajomymi do centrum narciarskiego, położonego nad jeziorem Spitzingsee. Urlop skończył jednak przedwcześnie. Wydarzyła się bowiem tragedia. Golkiper doznał poważnej kontuzji kości piszczelowej.

"Informacja o kontuzji Manuela Neuera zaskoczyła nas wszystkich. Będziemy go wspierać w drodze powrotnej do zdrowia. Poradzi sobie z tym i szybko wróci na boisko tak silny, jak wcześniej" -mówił Oliver Kahn, prezes Bayernu Monachium.

Koszmar Maneula Neuera. Na jaw wychodzą przerażające fakty o jego kontuzji

Golkiper naszych zachodnich sąsiadów obecnie jest w trakcie rehabilitacji po upadku na nartach. "Bild" przedstawił dramatyczne szczegóły z życia sportowca. Zagraniczni dziennikarze ujawnili, że złamanie kości strzałkowej spowodowało ciężkie krwawienie . Dzięki odpowiednim butom narciarskim nie doszło do tragicznych konsekwencji.

Piłkarzowi groził bowiem obrzęk nogi. Przetransportowano go helikopterem do szpitala. Trwała walka z czasem. Lekarze dołożyli wszelkich starań, by operacja odbyła się jak najszybciej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.