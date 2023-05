Modelka wzięła się za władze Bayernu Monachium. Ma już dość kompromitacji

Bayern Monachium zaliczył niemałą wpadkę w rozgrywkach ligi niemieckiej. Zawodnicy prowadzeni przez Thomasa Tuchela przegrali przed własną publicznością z RB Lipsk 1:3. Jeszcze do przerwy nic nie wskazywało na to, że aktualny mistrz Niemiec będzie miał poważne kłopoty w starciu z rywalem. A jednak! Porażka wiele kosztowała klub. Druga w tabeli Borussia Dortmund pokonała w niedzielę Augsburg i wyprzedziła utytułowanego rywala.

Modelka nie zostawiła suchej nitki na władzach Bayernu Monachium

Zmiany w zespole i nowy trener nie wpłynęły na lepsze wyniki Bayernu. Na kolejną przegraną drużyny zareagowała ikona mody, Heidi Klum. Kobieta w pewnym momencie spotkania wyciągnęła telefon i zaczęła dosadnie komentować to, co działo się na Allianz Arena.

"To jest właśnie Oli Kahn. Myślę, że jest właściwym adresatem tego wszystkiego, co się dzieje w klubie. Czy to ostatni mecz, kiedy go tu widzieliśmy? Nie wiem" - zastanawiała się głośno Klum.