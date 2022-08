Modelka, piosenkarka i... Miss Włoch. Partnerka Milika ma sporą konkurencję

Arek Milik jeszcze do niedawna był w związku z Jessiką Ziółek, para planowała nawet ślub. Ich drogi jednak się rozeszły, 27-latka zaczęła spotykać się z innym piłkarzem, bramkarzem Lecha Poznań, Miłoszem Mleczko. Milik z kolei związał się z pochodzącą z Krakowa influencerką, Agatą Sieramską. "Agatycze" na każdym kroku udowadnia, że wspiera ukochanego w jego karierze, tym bardziej teraz, gdy polski napastnik dołączył do drużyny Juventusu Turyn. 28-latek i jego partnerka rozpoczną teraz życie we Włoszech.

Reklama

Z ogromną presją będzie musiał sobie radzić nie tylko piłkarz, ale i jego ukochana. Sieramska dołączy bowiem do grona WAGs Juventusu, gdzie roi się od pięknych modelek i influencerek.

Przejmujące wyznanie żony Szczęsnego. Przeszła operację usunięcia nowotworu

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Juventus 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Agata Sieramska dołączy do WAGs Juventusu. Partnerka Milika ma tam sporą konkurencję

Najbardziej znaną polskim kibicom jest z pewnością żona Wojciecha Szczęsnego, Marina Łuczenko-Szczęsna. 33-latka spełnia się jako piosenkarka, na swoim koncie ma m.in. współpracę ze zwycięzcą brytyjskiego "X Factora", Jamesem Arthurem. Wokalistka wraz z bramkarzem "Biało-Czerwonych" wychowują synka Liama, na co dzień Marina zachwyca tysiące kibiców w mediach społecznościowych.

Instagram Post

Instagram Post

Kolejną WAG, która zapewne będzie sporą konkurencją dla Sieramskiej jest żona Leonardo Bonucciego, Martina Maccari. Włoszka jest byłą blogerką i modelką, obecnie spełnia się w roli agentki nieruchomości. Para doczekała się trójki potomstwa - dwóch synów i córki.

Instagram Post

Instagram Wideo

Dużą uwagę kibiców "Starej Damy" przyciąga bez wątpienia ukochana Dusana Vlahovicia. 22-letni napastnik spotyka się z modelką Caroliną Stramare. 28-latka w 2019 roku zdobyła tytuł Miss Włoch, a na co dzień jest często porównywana do gwiazdy Hollywood, Megan Fox.

Instagram Post

Instagram Post

Oto kulisy imperium Lewandowskich! Zaskakujące wyznanie Roberta

Kolejną w gronie WAGs Juventusu jest dziewczyna Federico Chiesy, Lucia Bramani. 20-letnia modelka do tej pory przyciągnęła 95,7 tys. obserwujących na swojego Instagrama, gdzie chętnie cieszy się fotkami nie tylko z sesji zdjęciowych, ale także z ukochanym.

Instagram Post

Instagram Post

Żona Daniele Ruganiego, Michela Persico wyróżnia się w gronie WAGs "Starej Damy". Kobieta pracuje zawodowo jako dziennikarka, doskonale spełnia się także w roli matki. Persico i Rugani wychowują razem synka Tommaso.

Instagram Post

Instagram Post

Agata Sieramska wydaje się doskonale pasować do pozostałych WAGs w Turynie. Polka jest nie tylko znaną influencerką, ale także podcasterką. Na swoim koncie ma nie tylko ogromną liczbę obserwujących, ale także liczne współprace ze znanymi markami.

Instagram Post

Instagram Post

Przyjaciółka zdradza sekret Lewandowskiej. Już dłużej tego nie ukryje

Zdjęcie Arkadiusz Milik, Agata Sieramska, Leonardo Balerdi i Alvaro Gonzalez na meczu tenisa / NICOLAS TUCAT/AFP / East News