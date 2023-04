"Miss mundialu" znów przykuwa uwagę. "Najlepszy chorwacki zawodnik"

Długa lista zakazów obowiązywała również kobiety kibicujące swoim ulubionym drużynom z piłkarskimi WAGs na czele . Panie otrzymały bowiem informację, by podczas wizyty w Katarze postawić na skromne stroje, zakrywające ciało. Drugie połówki piłkarzy w większości zastosowały się do zasad ubioru. Te zignorowała jednak jedna z chorwackich kibicek, która od razu ściągnęła na siebie uwagę kibiców i dziennikarzy z całego świata.

Ivana Knoll odsłoniła ciało i... zaprezentowała piłkarskie umiejętności

30-latek jak na wielką fankę piłki nożnej nie ograniczyła się jedynie do wizyty na mistrzostwach świata. Influencerka w ostatnich miesiącach wybrała się m.in. na mecz Arsenalu i Paris Saint-Germain. Po wielu miesiącach bacznego obserwowania popisów zawodników na murawie, chorwacka miss postanowiła udowodnić kibicom, że dopingowanie na trybunach to nie wszystko, na co ją stać i zaprezentowała swoje piłkarskie umiejętności. Na profilu Ivany na Instagramie pojawiły się fotki z sesji zdjęciowej, na których kobieta zręcznie manewrowała piłką. Przy okazji pozowała do zdjęć z wyzywającym bikini.