Miss mundialu zaszalała na meczu! Nie zamierza się kryć, chodzi o Modricia

Była miss Chorwacji na meczu z Marokiem. Zwróciła się do Luki Modricia

Jeszcze zanim rozbrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, Ivana Knoll opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych ujęcia z trybun . Pozuje na nich w meczowym trykocie z nazwiskiem Luki Modricia . To nie przypadek, czego zupełnie nie kryje. Pokłada w piłkarzu wielkie nadzieje. "Dziękuję, kapitanie, za przysporzenie nam powodów do dumy. Naprzód po medal!" - napisała.