"Miss mundialu" zaatakowana przez nieznajomą. "Mówiła, że chce mnie zabić"

Ivana Knoll zaatakowana w barze przez nieznajomą kobietę. "Jej facet na mnie spojrzał"

W dalszej części wpisu "miss mundialu" zwróciła się bezpośrednio do obserwujących ją w social mediach kobiet. "Dobrze, że policja przyjechała po godzinie tego dramatu i zabrała ją do aresztu, ale nie mówię wam tego z zamiarem opowiedzenia wam historii. Chcę was zapytać, drogie panie, co jest z wami nie tak? Jak można być tak wrednym i zazdrosnym? Jak możesz nie rozumieć, że zawsze jest jakaś kobieta, która jest ładniejsza, młodsza, gorętsza, mądrzejsza, silniejsza, odnosząca większe sukcesy od innej? To nie ja, to nie ty. Jak tylko to zaakceptujesz i zaczniesz stawać się najszczęśliwszą, najgorętszą, najzdrowszą i najbogatszą wersją siebie, będziesz spełniona i nie będziesz zazdrosna!" - podsumowała.