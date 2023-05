"Miss mundialu" pokazała się w skąpym bikini. Fani od razu zauważyli jedno

Piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze były dość głośno komentowane przez media na całym świecie. I to nie ze względu na kwestie czysto sportowe. Dużo mówiło się bowiem o organizacji wielkiego święta futbolu. Podczas budowy stadionów w Katarze zginęły ogromne liczby pracowników, większe kontrowersje wywołały jednak zakazy i obostrzenia, które Katarczycy zaczęli wprowadzać na kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw. Najpierw kibice dowiedzieli się o zakazie sprzedaży alkoholu na stadionach, później pojawiły się wytyczne co do ubioru kobiet dopingujących swoje ulubione drużyny.