Największa impreza piłkarska na naszym kontynencie trwa w najlepsze. W Niemczech rozgrywany jest bowiem właśnie siedemnasty w historii turniej o mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Piłkarze podczas tak ważnego wydarzenia liczyć mogą na wsparcie wyjątkowych kibiców. Na krótko przed imprezą Ivana Knoll, a więc modelka okrzyknięta mianem "miss katarskiego mundialu", zapowiedziała w rozmowie z Bildem, że weźmie udział w imprezie na terenie Niemiec i będzie zagrzewać do walki podopiecznych Zlatko Dalicia.

"10 czerwca przyjeżdżam do Berlina. 15 czerwca Chorwacja zagra z Hiszpanią . Cztery dni później będę w Hamburgu na mecz z Albanią . A następnie 24 czerwca będę w Lipsku na meczu z Włochami . Będę śledzić wszystkie mecze Chorwacji i mam nadzieję, że zostanę w Niemczech do finału..." - przekazała wówczas celebrytka niemieckim dziennikarzom.

Marta Barczok na mistrzostwach Europy 2024. Miss Euro 2016 wywołała niemałe poruszenie

O Marcie Barczok zrobiło się głośno osiem lat temu podczas europejskiego czempionatu we Francji, gdzie polska kadra prowadzona przez Adama Nawałkę spisała się rewelacyjnie i dotarła aż do ćwierćfinału. Wówczas Barczok w dość odważnych stylizacjach zagrzewała "Biało-Czerwonych" do walki i przyciągnęła uwagę dziennikarzy i kibiców, którzy zgodnie nadali jej tytuł najpiękniejszej kibicki.