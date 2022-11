Sama zainteresowana nie ma sobie nic do zarzucenia. W nowym wywiadzie dla PA wspomina, że przed przylotem do Dohy wiedziała o ograniczeniach (Katarczycy oczekują, że turystki w miejscach publicznych będą nosiły stroje zakrywające ramiona, brzuch i inne mogące ich gorszyć części ciała), ale niewiele sobie z nich robi. A kar się nie obawia .

Ivana Knoll nie boi się, że w Katarze aresztują ją za skąpy strój. "Pozwalają nosić, co chcesz"

"Przede wszystkim pomyślałam, że jeśli mistrzostwa świata odbędą się w Katarze, wszystko będzie dozwolone dla wygody kibiców. Bez żadnych ograniczeń. Potem dowiedziałam się o zasadach i byłam w szoku . Zakazano pokazywania ramion, kolan, brzucha. Myślę sobie: 'O mój Boże, nie mam nawet ubrań, żeby to wszystko zakryć'. Byłam bardzo zły, ponieważ nie jestem muzułmanką. W Europie szanujemy hidżab i nikab. Myślę, że powinni też szanować nasz sposób życia, naszą religię" - stwierdza.

Dodaje, że mimo wszystko do tej pory nie spotkały ją żadne nieprzyjemności ze strony organizatorów mundialu. "Byłam zaskoczona, bo nie ma problemów z ubraniami. Pozwalają ci nosić, co chcesz - z wyjątkiem budynków rządowych. Ale to normalne. Czy martwię się, że zostanę aresztowana za skąpe stroje? Nigdy się czegoś takiego nie bałam" - tłumaczy.