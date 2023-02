Arkadiusz Milik to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Gwiazdora futbolu przez wiele lat wspierała jego ukochana Jessica Ziółek . Para zaręczyła się nawet, jednak finalnie oboje postanowili ułożyć sobie życie u boku nowych partnerów. Ziółek niedługo po rozstaniu związała się z piłkarzem Lecha Poznań , Miłoszem Mleczko . W marcu ubiegłego roku znana WAG pochwaliła się nawet pierścionkiem zaręczynowym , jaki otrzymała od ukochanego.

Milik natomiast długo utrzymywał swój nowy związek w sekrecie. Na ważny krok 28-letni napastnik zdobył się dopiero po jakimś czasie. W ubiegłym roku w dniu świętego Walentego piłkarz opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Agatą Sieramską, tym samym oficjalnie potwierdzając, że są razem . Od tamtej pory są oni niemal nierozłączni - najpierw para zamieszkała razem we Francji, jednak gdy Milik podpisał kontrakt z Juventusem Turyn , oboje przeprowadzili się do Włoch.

Arkadiusz Milik zaskoczył Agatę Sieramską bukietem róż na walentynki