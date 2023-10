Miało być skromnie, a wyszło… jak wyszło. Tak wyglądało wesele Ronaldo

Ronaldo Luis Narazio de Lima to osoba, której nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Brazylijczyk zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata, a o tym, jak ważną postacią jest w świecie sportu, świadczą przede wszystkim jego wybitne osiągnięcia. Na swoim koncie ma on wiele wyróżnień, w tym m.in. nagrodę Piłkarz Roku FIFA, której jest najmłodszym w historii laureatem.