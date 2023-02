Messi zachwycił skromną stylizacją i luksusowym zegarkiem. Cena zwala z nóg

Leo Messi po raz kolejny w karierze został uznany Piłkarzem Roku FIFA. Mistrz świata występujący na co dzień w barwach Paris Saint-Germain pojawił się na gali w Salle Pleyel w towarzystwie Antoneli Roccuzzo, która niemalże od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Messi choć postawił na znacznie skromniejszy “outfit” niż jego ukochana, nie zamierzał jednak oszczędzać na luksusowych dodatkach. Gwiazdor futbolu na galę the Best FIFA Awards założył bowiem zegarek, którego cena może zaskoczyć.