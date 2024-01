Messi z żoną na imprezie w Miami. Bawili się z gwiazdą Hollywood

Lionel Messi od wielu już lat zaliczany jest do grona największych gwiazd futbolu . O tym, jak znakomitym zawodnikiem jest pochodzący z Argentyny 36-latek, świadczą jego imponujące osiągnięcia. Gwiazdor "Albicelestes" ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym m.in. osiem Złotych Piłek i sześć Europejskich Złotych Butów.

W ubiegłym roku Argentyńczyk zdecydował się opuścić Europę. Zasilił on bowiem szeregi należącego do Davida Beckhama klubu Inter Miami. Od momentu przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, Lionel Messi i jego małżonka nawiązali wiele nowych znajomości. Antonela Roccuzzo chwaliła się bowiem fotkami z imprez, na których wraz z nimi bawili się m.in. Victoria i David Beckhamowie. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z ostatniej imprezy, na której kluczowy zawodnik reprezentacji Argentyny wraz z żoną przyłapani zostali w towarzystwie wielkiej gwiazdy Hollywood.