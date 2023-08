Messi w Miami żyje jak król. Apartament na 47. piętrze. I jeszcze te widoki

Lionel Messi choć nie należy już do grona najmłodszych gwiazd futbolu, w swojej seniorskiej karierze występował do tej pory w zaledwie trzech klubach. Większość czasu Argentyńczyk spędził brylując na arenach międzynarodowych jako zawodnik hiszpańskiego klubu FC Barcelona. To właśnie w barwach tej drużyny osiągnął najbardziej imponujące sukcesy, jeśli chodzi o piłkę klubową. W 2021 roku obecny mistrz świata przeszedł do Paris Saint-Germain. Jego przygoda z futbolem we Francji nie do końca wyglądała jednak tak, jak planował. Po dwóch sezonach gry dla paryżan, Messi zaskoczył wszystkich, informując o transferze do... Stanów Zjednoczonych . Postanowił on bowiem zasilić szeregi drużyny należącej do Davida Beckhama, Interu Miami.