Media ujawniają: To dlatego zakończył się związek Pique i jego ukochanej

Chorwacja doprowadza do łez Brazylijczyków, Argentyna fetuje. Jak będzie dziś?

Pique rozstał się z nową partnerką. Media ujawniają powód

Jak się okazuje, 23-latka nie mogła poradzić sobie z nękaniem przez fotoreporterów i kibiców. Co więcej, według dziennikarzy Gerard Pique nie pogodził się do końca z zakończeniem poprzedniego związku, co wyraźnie wpłynęło na jego relację z Clarą Chią Marti. Na ten moment jednak ani piłkarz, ani kobieta nie zareagowali na doniesienia hiszpańskiej prasy.