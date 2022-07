Skandal obyczajowy wokół Shakiry i Gerarda Pique przybiera na sile. Na początku czerwca media obiegła wieść o rozstaniu pary . Spekulowano, że wokalistka przyłapała ukochanego na zdradzie. W obliczu tych sensacji głos zabrali sami zainteresowani. Wydali oświadczenie, w którym potwierdzili, że istotnie nie są już razem , lecz nie chcieli komentować plotek o romansie piłkarza Barcelony.

Według hiszpańskiej prasy artystka podjęła decyzję o wyprowadzce z Barcelony do Miami . Informatorzy twierdzą, że chce ona zabrać ze sobą synów, Sashę i Milana, co ma być nie do zaakceptowania przez sportowca. Shakirę i Pique czeka sądowa batalia z wieloma punktami zapalnymi i kontrowersjami.

Tymczasem "Marca" publikuje najnowsze ustalenia dotyczące sprawy. Brzmią sensacyjnie.

To właśnie nowa "przyjaciółka" Pique? Hiszpańskie media publikują zdjęcie

"Marca": Shakira ma "haki" na Pique. "Są pewne niespodzianki"

Według dziennikarzy z Hiszpanii Shakira mocno zirytowała się, gdy Gerard zablokował jej wyjazd z synami na Florydę. Zatrudniła sztab ludzi, przed którym postawiła zadanie... zebrania "haków" na byłego partnera. "Marca" zapowiada, że niebawem skrzętnie skrywane sekrety Pique ujrzą światło dzienne.

Zdała sobie sprawę, że nie znała mężczyzny, z którym mieszkała. Ona się nie zatrzyma, jest w stanie zrobić wszystko. Wiedziała, że Pique lubi się zabawić, ale nigdy nie przypuszczała, że był jej niewierny. Teraz będzie musiała wyciągnąć asa z rękawa. Dlatego ma ludzi, którzy szukają informacji i przygotowują szczegółowy raport na temat Pique, ze wszystkimi informacjami o jego zachowaniu - opowiada informatorka.

Dodaje, że "są pewne niespodzianki, które nie pozostawią nikogo obojętnym na sprawę". Twierdzi, że prawnicy Shakiry dokopali się do "bardzo bolesnych" dla piłkarza rewelacji. On sam ma być świadomy szkód, jakie piosenkarka może wyrządzić jego reputacji.

Oprócz głośnego rozstania z Pique, wokalistka musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi ojca . 28 maja William Mebarak, podczas wysiadania z samochodu, stracił równowagę i upadł. Doznał poważnych obrażeń, konieczna była hospitalizacja. Teraz jest już w domu, a córka regularnie jeździ z nim na rehabilitację.

Shakira ma jeszcze jedno zmartwienie. Hiszpańska prokuratura oskarża ją o defraudację 14,5 mln euro. Według "El Pais" razem ze swoimi prawnikami doszła do wniosku, że najlepiej będzie przyznać się do winy i zapłacić karę. To pozwoliłoby jej uniknąć kary pozbawienia wolności.

