Media publikują oświadczenie ofiary Daniego Alvesa. Miał ją bić i poniżać

Dani Alves przeżywa teraz naprawdę trudne chwile. Popularny piłkarz 30 grudnia 2022 roku miał dopuścić sie haniebnego czynu wobec innej kobiety. Do zdarzenia miało dojść w jednym z klubów nocnych w stolicy Katalonii. Sprawą szybko zajęła się policja, a 23-latnia ofiara gracza złożyła już stosowne oświadczenie w tej sprawie. Twierdzi, że sportowiec namawiał ją, aby poszła z nim do toalety przed dokonaniem napaści. "Opierałam się, ale on był znacznie silniejszy ode mnie" - wyznała.

Oskarżony nie przyznaje się do winy. Mało tego, co jakiś czas zmienia swoje zeznania, przez co traci w oczach sędziów. Ci nie zamierzają wypuścić go na wolność, ponieważ uważają, że istnieje duże ryzyko, że Alves ucieknie z Hiszpanii.

W ostatnich dniach na temat zatrzymanego wypowiedział się mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie, do którego trafił piłkarz. Ujawnił, co dzieje się w wieziniu. Jak się okazuje, Brazylijczyk nie ma teraz łatwego życia.

"Jest tam zagubiony. Wszyscy go wyśmiewają. Podczas posiłku więźniowie uderzają w szybę i wrzeszczą: 'gwałciciel, pe**ł'. Wyraźnie schudł ostatnimi czasy. Momentami wygląda na smutnego" - powiedział osadzony, cytowany przez hiszpańską "Markę".

Nic nie wskazuje na to, że sytuacja oskarżonego się poprawi. Ofiara sportowca zabrała głos i opowiedziała o sytuacji, pogrążając jeszcze bardziej mężczyznę.

Eksperci po meczu Milan - Inter analizują statystyki biegowe obu drużyn. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Dani Alves znów pod ostrzałem. Nie do wiary, czego miał się dopuścić

"Program Ana Rosa" opublikował w ten czwartek oświadczenie 23-latki, którą miał zgwałcić sportowiec. Dokument został przypadkowo nagrany przez jednego z policjantów, który przesłuchiwał kobietę wczesnym rankiem w klubie tuż po napaści.

"Dobrowolnie poszłam z nim (Danim Alvesem - przyp. red.) do łazienki i po kilku pocałunkach powiedziałam mu, że chcę już wyjść, ale on stanowczo odmówił. Zaczął mnie wyzywać od najgorszych i bić. Rzucił moją torbę na podłogę i uderzył mnie" - cytuje wypowiedź kobiety "Mundo Deportivo".

"Nie chcę, żeby to, co się stało, zostało nagłośnione, nikt mi przecież w to nie uwierzy" - dodała zrozpaczona 23-latka.

Dani Alves / AFP

Dani Alves / Mimmo Carriero / IPA/SIPA/SIPA / East News

Dani Alves wraca do Brazylii / AFP