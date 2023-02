Gerard Pique zamiast wdawać się w dyskusję z byłą partnerką, postanowił pokazać, że jest szczęśliwy i znalazł kobietę, przy której czuje się dobrze. 36-latek pochwalił się bowiem zdjęciem z 23-letnią modelką , potwierdzając tym samym ich długo utrzymywany w tajemnicy związek. I choć wielu kibiców pogratulowało piłkarzowi odnalezienia "tej jedynej", pod wpisem Hiszpana nie zabrakło także wyzwisk i słów krytyki skierowanych do jego ukochanej .

Wkrótce potem w mediach pojawiły się informacje o wyjątkowo złym stanie Clary Chii Marti . Jak się okazało, nowa wybranka Gerarda Pique nie najlepiej znosi zainteresowanie mediów jej osobą. W ostatnim czasie spore problemy sprawiała jej także presja wywierana przez kibiców. Finalnie 23-latka trafiła do prywatnej kliniki po "nawracających i nasilających się atakach paniki".

Gerard Pique i Clara Chia Marti zamieszkali razem w Barcelonie. Media donoszą

W związku ze złym samopoczuciem partnerki, Gerard Pique zdobył się na wyjątkowy gest. Jak informuje hiszpańska prasa, były gwiazdor "Blaugrany" i modelka postanowili razem zamieszkać. Marti wprowadziła się do apartamentu 36-latki w Barcelonie. Zdaniem dziennikarek "El Periodico", z początku para miała wstrzymać się w tą decyzją do czasu, aż Shakira przeprowadzi się wraz z synami piłkarza do Miami, finalnie zmienili jednak plany. Gerard i Clara Chia mają natomiast jedną, bardzo ważną zasadę.