Media: Fatalne wieści dla Gerarda Pique. Chodzi o Shakirę

Hiszpańska "Marca" donosi, że Gerard Pique, piłkarz Barcelony stanął przed nie lada problemem. Chodzi o konsekwencje jego rozstania z kolumbijską piosenkarką Shakirą.

Shakira chce się wyprowadzić do Miami? Pique nie rusza się z Barcelony

35-letni piłkarz sposobi się ponoć do batalii prawnej o ustalenie kwestii opieki nad synami pary - małymi Milanem i Sashą. To tym bardziej palące, że - według doniesień hiszpańskich periodyków - Shakira chce się docelowo wyprowadzić z Barcelony do Miami. "Marca" pisze, że w Katalonii Kolumbijka nie zapuściła przesadnie korzeni i lepiej czuje się w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Tymczasem dla Pique istotne jest, by dzieci jednak zostały w Katalonii.

Dla Shakiry wyprowadzka do Miami jest ponoć tak ważna przede wszystkim ze względu na fakt, że w Stanach mieszka duża część rodziny piosenkarki, a ona sama ma tam posiadłość. W dodatku sąsiadką Shakiry byłaby w takiej sytuacji - według informacji "Marci" - inna znana wokalistka, Jennifer Lopez.

Przypomnijmy, że o rozstaniu piłkarza i piosenkarki głośno zrobiło się kilka tygodni temu, a para potwierdziła ten fakt w oficjalnym oświadczeniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Heather Watson - Jule Niemeier 0:2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport