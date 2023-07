Mbappe trzyma drogie cacka, ale nie może nimi jeździć. "To jedna z wad"

Associated Press / © 2023 Associated Press

Kylian Mbappe chwali się swoimi cackami, ale sam nie może "wsiąść za kółko"

Dziennikarze "The Sun" przyjrzeli się pensji Francuza, który za rok gry inkasuje 61 milionów funtów. Zwrócono uwagę na fakt, że piłkarz przeznacza ciężko zarobione pieniądze w klubie na drogie gadżety, podróże i luksusowe samochody. Największym wydatkiem Mbappe był jednak apartament w centrum stolicy Francji, który kosztował 24-latka 8 mln funtów. Wewnątrz rezydencji są same luksusy, bowiem gracz ma do dyspozycji aż dwanaście sypialni, bibliotekę, boisko do koszykówki, a jeśli będzie potrzebował relaksu, może skorzystać z łaźni tureckiej.