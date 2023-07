Mbappe przyłapany u boku Kim Kardashian. Kibice obawiają się "klątwy"

Kylian Mbappe miłością do sportu zaraził się od rodziców. Jego ojciec Wilfred Mbappe jest bowiem agentem piłkarskim , jego matka Fayza Lamari natomiast była swego czasu reprezentantką Francji w piłce ręcznej. Piłkarz o kameruńsko-algierskich korzeniach swoją przygodę z futbolem zaczął od występów w juniorskim zespole AS Bondy.

W 2011 roku dostał się do akademii INF Clairefontaine , gdzie wzbudził zainteresowanie wielu czołowych klubów, w tym m.in. Manchesteru City , Realu Madryt i Chelsea . Ostatecznie jednak zdecydował się zasilić szeregi klubu AS Monaco . W barwach właśnie tej drużyny rozpoczął karierę seniorską.

Jako zawodnik pierwszej drużyny AS Monaco zadebiutował 2 grudnia 2015. Niespełna dwa lata później, 31 sierpnia 2017 roku został wypożyczony do Paris Saint-Germain. Młody gwiazdor zachwycił władze "Les Rouge-et-Bleu" do tego stopnia, że ostatecznie podpisano kontrakt, a Mbappe oficjalnie został napastnikiem "Paryżan".