Media od jakiegoś czasu rozpisują się o życiu miłosnym gwiazdora Galatasaray Stambuł. Mauro Icardi jesienią 2021 roku rozstał się z Wandą Narą , która była również jego menadżerką. Ich związek był pod ciągłą obserwacją mediów, ponieważ w kółko rozstawali się i wracali do siebie.

Kobieta publicznie oskarżyła 29-latka o zdradę. "Kolejna rodzina, którą zrujnowałeś dla dz***i" - napisała na swoim Instagramie, atakując Argentyńczyka. Co ciekawe, modelka też nie była bez winy. Jakiś czas później w sieci pojawiły się informacje o romansie Nary z ochroniarzem 29-latka.

Kłopoty Mauro Icardiego. Dowody nie pozostawiają złudzeń

Użytkowniczka Instagrama, Rocio Galera przerwała milczenie i opublikowała na swoim profilu fragment rozmowy z piłkarzem tureckiego klubu. Jak można zauważyć, to sportowiec zainicjował kontakt. Poinformował kobietę, że obecnie przebywa w Stambule i chciałby ją bliżej poznać. Zaznaczył w wiadomości również, że prosi o dyskrecję z powodu swojej sytuacji prywatnej. Zapewne chodziło o jego nadszarpnięty wizerunek po rozstaniu z Wandą Narą.

Galera nie spełniła jednak prośby 29-latka, który później zaprzeczył, że wysyłał do niej dwuznaczne wiadomości.

"Nigdy nie rozmawiałem nieznaną dziewczyną,nie potrzebuję tego. Podkreślam raz jeszcze, jestem tu po coś więcej, niż pisanie do obcych kobiet z Instagrama. Moi najbliżsi znają prawdę. Gdybym chciał pisać, to na pewno nie byłby to ten typ człowieka" - tłumaczył.