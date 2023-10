Matty Cash zareagował na obecność Księcia Williama w szatni. "Zwariował"

"Gdy szukałem klubu, który by mi zaimponował, moi koledzy wybierali Chelsea albo Manchester United . A ja nie chciałem kibicować tym, którzy wygrywają wszystko po kolei w Premier League. Szukałem jakiegoś emocjonalnego wyzwania. Przyznaję, że był to zły pomysł. Wybrałem Aston Villę , klub ze wspaniałą historią" - zwierzał się Gary'emu Linekerowi.

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Man City oskarżony o złamanie zasad finansowych przez Premier League. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Matty Cash ujawnił całą prawdę o Księciu Williamie. Nie owijał w bawełnę

W czwartek drużyna 26-latka mierzyła się z Zrinjski Mostar w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zapowiadało się, że spotkanie skończy się remisem 0:0, jednak los meczu odwrócił w doliczonym czasie John McGinn, który strzelił gola na wagę zwycięstwa. Aston Villa wygrała przed własną publicznością, a poczynania piłkarzy obserwował z trybun Książę William. Później 41-latek udał się do szatni, by osobiście podziękować graczom. O tym, co działo się po ostatnim gwizdku sędziego opowiedział dla angielskich mediów Matty Cash.