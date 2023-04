Matty Cash tym razem zaszalał. Jednoznaczna reakcja kibiców

Wszystko za sprawą jego dosadnej odpowiedzi na słowa Tomasza Hajty, który twierdził, że podopieczni Fernando Santosa udawał kontuzję po po zderzeniu z rywalem, w meczu z Czechami w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Wypowiedź byłego piłkarza najpierw dotarła do rodziny Casha, a później do samego zainteresowanego, który opublikował wymowny wpis na swoim Twitterze, odpierając zarzuty eksperta.