Sporo mówi się też o incydencie, do jakiego doszło między Shakirą i matką Gerarda . Sfilmowano spotkanie obu pań, podczas którego Montserrat Bernabeu miała z wściekłością chwycić za twarz byłej synowej i dać jej do zrozumienia, że ma całkowicie dość jej zachowania i działań wymierzonych w syna. Na kobietę spadła lawina krytyki. Dlatego teraz próbuje się bronić i wyjaśnia swoją agresję.

Montserrat Bernabeu, matka Gerarda Pique, ma już dość. "Shakira nie pozwala swoim dzieciom mówić do niej babciu"

" Matka Pique zdruzgotana: Shakira nie pozwala swoim dzieciom mówić do niej babciu " - alarmują hiszpańskie media. Dodają, że stosunki między wokalistką a teściową od dawna były napięte, a teraz są już całkiem złe.

W obronę Montserrat Bernabeu bierze tajemnicza "osoba z jej otoczenia", który wypowiada się dla "Lecturas". Twierdzi, że kobieta od początku mocno przeżywała rozstanie syna z Kolumbijką. "To dla niej trauma" - wyjaśnia. "Rodzice Pique zawsze opowiadali się za tym, aby para mogła łączyć życie zawodowe z życiem osobistym. I to do tego stopnia, że wnuki spędzały dużo czasu w domu dziadków, odrabiając lekcje lub spędzając czas z pozostałymi członkami rodziny. Dlatego fakt, że teraz nie nazywają jej babcią, wpłynął na nią bardzo poważnie" - czytamy.