David Beckham dopiął swego. Doprowadził do sprowadzenia Lionela Messiego do Interu Miami. Nie krył ogromnej ekscytacji. "Sprowadzenie Messiego do Interu Miami niecały rok po tym, jak zdobył on mistrzostwo świata, do klubu, który ma trzy lata, to niesamowite osiągnięcie" - mówił dla "The Athletic".