Ollie Watkins zasłużył sobie na miłość całej reprezentacji Anglii. To on zapewnił swojej reprezentacji wstęp do finału golem w 90. minucie spotkania. Niektórzy śmieją się, że wpływ na to mogła mieć jego mama, Delsi-May Watkins, która podczas wieczornej wizyty w lokalnym pubie zwróciła się w niecenzuralnych słowach do Garetha Southgate'a. Wywalczyła to, na czym jej zależało, a jej syn uratował Anglię.