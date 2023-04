Marina zrobiła Szczęsnemu popularne wyzwanie. Piłkarz mocno zaskoczył

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny to jedna z najpopularniejszych par polskiego futbolu. Piosenkarka i golkiper reprezentacji Polski poznali się w Gdyni podczas festiwalu Open’er w 2013 roku. Już wtedy piłkarz postanowił, że zrobi wszystko, by zbliżyć się do nowo poznanej kobiety. Jak widać, trud, jaki Szczęsny włożył w tę znajomość się opłacił. Para w 2016 roku stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała sobie sakramentalne "tak". Dwa lata później na świat przyszedł ich syn Liam.