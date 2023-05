Marina pokazała mamę. Kibice oniemieli. Uderzające podobieństwo

Marina Łuczenko-Szczęsna to jedna z najpopularniejszych WAGs reprezentacji Polski. 33-latka tak ogromną rozpoznawalność w mediach zawdzięcza jednak nie mężowi, a własnej karierze. Kobieta od wielu lat działa w branży muzycznej, na swoim koncie ma wiele znanych hitów, w tym m.in. własną propozycję przeboju na mundial 2022 "This Is The Moment".