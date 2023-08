Marcin Prokop nie mógł się powstrzymać. Ależ wypalił o Wojciechu Szczęsnym

We wtorkowy wieczór poznaliśmy zwycięzcę konkursu o Bursztynowego Słowika, a więc nagrody głównej w Top of The Top Sopot Festival 2023. Podczas imprezy prowadzonej przez m.in. Marcina Prokopa, dziennikarz niespodziewanie nawiązał do świata sportu i... przywołał Wojciecha Szczęsnego, który zaliczył znakomity występ w polskich barwach podczas mundialu w Katarze. Prezenter telewizyjny postanowił nieco zażartować.